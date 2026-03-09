Politico: уряди ЄС критикують фон дер Ляєн за перевищення обов'язків щодо війни в Ірані

Уряди країн ЄС висловлюють роздратування діями президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн щодо реакції Брюсселя на війну на Близькому Сході.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо виданню Politico.

У коментарі Politico дев'ять дипломатів, посадовців ЄС та законодавців з малих та великих європейських країн розкритикували "надмірну" дипломатичну владу президентки Європейської комісії.

За словами джерел, кілька урядів ЄС обурені тим, що фон дер Ляєн виконує роль головної дипломатки блоку Каї Каллас, яка має представляти позицію 27 столиць.

У перші дні операції США та Ізраїлю в Ірані фон дер Ляєн заявила про підтримку зміни режиму в Тегерані. Посадовиця також провела десятки телефонних розмов з лідерами ЄС та країн Перської затоки.

Критики також вказують, що вона неодноразово займала публічні позиції, які виходять далеко за межі консенсусу між членами блоку.

"Вона не має дипломатичного досвіду, висловлюється без мандата та розвідувальної інформації. Її слова не мають жодної цінності, окрім її особистої думки", – заявила французька євродепутатка Наталі Луазо.

Роль координації зовнішньої політики ЄС лежить на Каллас. За словами джерел, така активна участь фон дер Ляєн ризикує створити плутанину у відносинах блоку з іншими країнами.

"Проблема полягає в тому, що президент виходить з ідеями та якимось чином бере на себе зобов’язання перед Європейським Союзом, не порадившись попередньо з державами", – сказав Politico високопоставлений дипломат ЄС.

Єврокомісія відкинула ці звинувачення, заявивши, що фон дер Ляєн виконує свою роботу належним чином, демонструючи політичне лідерство.

Раніше видання Politico писало про напружені стосунки між головною дипломаткою ЄС Каєю Каллас та головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. За свідченнями джерел, Каллас позаочі називає фон дер Ляєн "диктаторкою" та скаржиться на обмеження своїх повноважень.

А в лютому стало відомо, що фон дер Ляєн скликала свою команду європейських комісарів на зустріч, щоб спробувати розрядити напружену ситуацію в Єврокомісії та поліпшити їхню роботу.