Politico: правительства ЕС критикуют фон дер Ляйен за превышение полномочий по войне в Иране

Правительства стран ЕС выражают раздражение действиями президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен относительно реакции Брюсселя на войну на Ближнем Востоке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно изданию Politico.

В комментарии Politico девять дипломатов, должностных лиц ЕС и законодателей из малых и крупных европейских стран раскритиковали "чрезмерную" дипломатическую власть президента Европейской комиссии.

По словам источников, несколько правительств ЕС возмущены тем, что фон дер Ляйен выполняет роль главного дипломата блока Каи Каллас, которая должна представлять позицию 27 столиц.

В первые дни операции США и Израиля в Иране фон дер Ляйен заявила о поддержке смены режима в Тегеране. Чиновница также провела десятки телефонных разговоров с лидерами ЕС и стран Персидского залива.

Критики также указывают, что она неоднократно занимала публичные позиции, которые выходят далеко за рамки консенсуса между членами блока.

"Она не имеет дипломатического опыта, высказывается без мандата и разведывательной информации. Ее слова не имеют никакой ценности, кроме ее личного мнения", – заявила французский евродепутат Натали Луазо.

Роль координации внешней политики ЕС лежит на Каллас. По словам источников, такое активное участие фон дер Ляйен рискует создать путаницу в отношениях блока с другими странами.

"Проблема заключается в том, что президент выходит с идеями и каким-то образом берет на себя обязательства перед Европейским Союзом, не посоветовавшись предварительно со странами", – сказал Politico высокопоставленный дипломат ЕС.

Еврокомиссия отвергла эти обвинения, заявив, что фон дер Ляйен выполняет свою работу должным образом, демонстрируя политическое лидерство.

Ранее издание Politico писало о напряженных отношениях между главным дипломатом ЕС Кайей Каллас и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По свидетельствам источников, Каллас за глаза называет фон дер Ляйен "диктатором" и жалуется на ограничение своих полномочий.

А в феврале стало известно, что фон дер Ляйен созвала свою команду европейских комиссаров на встречу, чтобы попытаться разрядить напряженную ситуацию в Еврокомиссии и улучшить их работу.