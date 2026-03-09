В Нидерландах заявили о масштабной операции хакеров РФ в Signal и WhatsApp

Разведывательные службы Нидерландов предупредили, что российские хакеры запустили глобальную киберкампанию с целью получения доступа к аккаунтам Signal и WhatsApp, которые используют чиновники, военные и журналисты.

Об этом заявили Генеральная разведка Нидерландов (AIVD) и Военная разведка и служба безопасности Нидерландов (MIVD), передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Разведывательные службы Нидерландов заявили, что хакеры в чатах убеждают пользователей раскрыть коды безопасности, что дает им доступ к личным аккаунтам и групповым чатам.

"Российские хакеры, вероятно, получили доступ к конфиденциальной информации. Целями и жертвами кампании являются сотрудники правительства Нидерландов и журналисты", – отметили разведчики.

Как отмечается, хакеры чаще всего маскируются под чат-бот Signal Support, чтобы побудить жертв раскрыть коды, что позволяет им получить контроль над аккаунтами. Другой метод заключается в использовании функции "связанные устройства" в Signal.

Агентства отметили, что контакты, появляющиеся дважды в списке контактов пользователя, или номера, отображаемые как "удаленная учетная запись", могут указывать на то, что учетная запись была взломана.

"Несмотря на возможность сквозного шифрования, мессенджеры, такие как Signal и WhatsApp, не должны использоваться как каналы для передачи секретной, конфиденциальной или чувствительной информации", – заявил директор MIVD Питер Рисинк.

В начале февраля СМИ писали, что российские космические аппараты могли перехватить связь по меньшей мере десяти ключевых спутников европейских стран, что ставит под угрозу конфиденциальную информацию государств континента.

В конце февраля писали, что Германия примет закон, который предоставит Федеральной полиции и Федеральному уголовному управлению больше полномочий для борьбы с кибератаками, в основном исходящих из России.