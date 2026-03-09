Чартерами от Еврокомиссии с Ближнего Востока вернули 356 европейцев

Еврокомиссия впервые напрямую привлекла собственные транспортные резервы и организовала два чартерных рейса для эвакуации европейских граждан с Ближнего Востока.

Об этом сообщили в пресс-службе ЕК, пишет "Европейская правда".

Два репатриационных рейса для граждан стран ЕС, организованные Еврокомиссией по просьбе Румынии, перевезли из Омана в Румынию 356 граждан европейских стран, которые имели трудности с выездом с Ближнего Востока из-за боевых действий.

"Эта операция стала важным шагом в расширении инструментов реагирования, которые имеет Механизм гражданской защиты ЕС", – отметили в ЕК.

Инструмент rescEU привлекают в случаях, когда ни одна из стран-членов не может в нужный момент предоставить собственные возможности. В случае применения этого механизма Еврокомиссия покрывает до 100% транспортных расходов.

Кроме того, ЕС помог с организацией 42 эвакуационных рейсов, которыми домой вернулись более 4100 граждан более десятка стран-членов, на днях планируются следующие. Всего 23 страны среди членов ЕС и участников Механизма гражданской защиты обратились за помощью для возвращения своих граждан с Ближнего Востока.

Норвегия вернула спецрейсом с Ближнего Востока около 130 граждан.

Польша привлекла к эвакуации своих граждан военные самолеты.