Міністри економіки ЄС 10 березня обговорять, як вчасно надати 90 млрд євро Україні

У вівторок, 10 березня, під час засідання Ради ЄС з питань економіки та фінансів у Брюсселі європейські міністри обговорять питання розблокування надання Україні кредиту Євросоюзу у 90 млрд євро, а також додаткові джерела фінансування, такі як кредит МВФ, нові транші механізмів Ukraine facility та Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) від держав G7.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", повідомив один з топдипломатів ЄС на умовах анонімності.

Рада ЄС з питань економіки та фінансів 10 березня детально обговорить перспективи фінансування України у 2026-27 роках.

"Очікую, що це питання (щодо 90 млрд для України. – ЄП"), хоча його й немає у порядку денному, буде обговорюватися завтра у контексті розгляду пункту щодо агресії Росії проти України. Деякі делегації мають порушити це питання та важливість досягнення згоди якомога швидше", – розповів топдипломат.

Він висловив сподівання, що питання надання Україні 90 млрд євро у 2026-27 роках може бути схвалене ще до засідання Європейської ради (19-20 березня).

"Нам треба, щоб одна держава (Угорщина. – "ЄП") зняла своє застереження щодо угоди, яка вже мала бути належним чином виконана, щоб ми могли здійснити перший транш у квітні", – наголосив співрозмовник "ЄвроПравди".

Також він додав, що міністри обговорять інші напрямки підтримки України з боку ЄС та міжнародної спільноти цьогоріч, які Україна може оперативно отримати вже у квітні 2026 року. Зокрема – нову чотирирічну програму розширеного фінансування МВФ для України і виплати наступних траншів механізмів Extraordinary Revenue Acceleration від держав G7 та Ukraine facility.

Як повідомляла "Європейська правда", президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи на конференції послів ЄС у Брюсселі 9 березня, пообіцяла, що Україна обов’язково отримає 90 млрд євро від ЄС.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що блокуватиме європейський кредит на 90 млрд євро для України до відновлення транзиту через "Дружбу", а міністр енергетики – що Угорщина вдасться до юридичних кроків, якщо транзит не поновиться через три дні.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо дав зрозуміти, що готовий за прикладом Угорщини заблокувати кредит ЄС для України, якщо партія Віктора Орбана "Фідес" програє вибори.