Министры экономики ЕС 10 марта обсудят, как вовремя предоставить 90 млрд евро Украине

Во вторник, 10 марта, во время заседания Совета ЕС по вопросам экономики и финансов в Брюсселе европейские министры обсудят вопрос разблокирования предоставления Украине кредита Евросоюза в 90 млрд евро, а также дополнительные источники финансирования, такие как кредит МВФ, новые транши механизмов Ukraine facility и Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) от государств G7.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", сообщил один из топ-дипломатов ЕС на условиях анонимности.

Совет ЕС по вопросам экономики и финансов 10 марта подробно обсудит перспективы финансирования Украины в 2026-27 годах.

"Ожидаю, что этот вопрос (о 90 млрд для Украины. – ЕП"), хотя его и нет в повестке дня, будет обсуждаться завтра в контексте рассмотрения пункта по агрессии России против Украины. Некоторые делегации должны поднять этот вопрос и важность достижения согласия как можно скорее", – рассказал топ-дипломат.

Он выразил надежду, что вопрос предоставления Украине 90 млрд евро в 2026-27 годах может быть одобрен еще до заседания Европейского совета (19-20 марта).

"Нам надо, чтобы одно государство (Венгрия. – „ЕП") сняло свое предостережение относительно соглашения, которое уже должно быть выполнено, чтобы мы могли осуществить первый транш в апреле", – подчеркнул собеседник "ЕвроПравды".

Также он добавил, что министры обсудят другие направления поддержки Украины со стороны ЕС и международного сообщества в этом году, которые Украина может оперативно получить уже в апреле 2026 года. В частности – новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования МВФ для Украины и выплаты следующих траншей механизмов Extraordinary Revenue Acceleration от государств G7 и Ukraine facility.

Как сообщала "Европейская правда", президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на конференции послов ЕС в Брюсселе 9 марта, пообещала, что Украина обязательно получит 90 млрд евро от ЕС.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что будет блокировать европейский кредит на 90 млрд евро для Украины до восстановления транзита через "Дружбу", а министр энергетики – что Венгрия прибегнет к юридическим шагам, если транзит не возобновится через три дня.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо дал понять, что готов по примеру Венгрии заблокировать кредит ЕС для Украины, если партия Виктора Орбана "Фидес" проиграет выборы.