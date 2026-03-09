Єврокомісія: зустріч фон дер Ляєн з Фіцо щодо "Дружби" 10 березня "досі не підтверджена"

У Єврокомісії ще не знають, коли і де буде зустріч президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо для обговорення ситуації з українським нафтогоном "Дружба", про яку просить словацька сторона.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", повідомив заступник головної речниці Єврокомісії Олоф Гілл під час спілкування з журналістами 9 березня.

Запропонована Словаччиною зустріч Фіцо з фон дер Ляєн для обговорення перезапуску нафтогону "Дружба" наразі ще знаходиться на стадії підготовки.

"Ми ще не маємо підтвердження деталей зустрічі. Наразі час і місце не визначені", – сказав Гілл.

Речниця Єврокомісії з питань енергетики Анна-Кайса Ітконен додала, що наразі Єврокомісія не має оновлень щодо ситуації на "Дружбі".

"Ми перебуваємо там, де були минулого тижня: інтенсивні контакти як з українською стороною, так і наша робота з тими державами-членами, які цим стурбовані", – сказала речниця.

Як повідомляла "Європейська правда", 6 березня у Єврокомісії підтвердили, що Фіцо попросив про зустріч з президенткою Урсулою фон дер Ляєн, і вона готується найближчим часом.

Зокрема, Фіцо заявляв, що хоче скоординувати з Єврокомісією позицію щодо нафтопроводу "Дружба" перед тим, як зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що блокуватиме європейський кредит на 90 млрд євро для України до відновлення транзиту через "Дружбу".

Пізніше Фіцо дав зрозуміти, що готовий за прикладом Угорщини заблокувати кредит ЄС для України, якщо партія Віктора Орбана "Фідес" програє вибори.