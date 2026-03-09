Еврокомиссия: встреча фон дер Ляйен с Фицо по "Дружбе" 10 марта "до сих пор не подтверждена"

В Еврокомиссии еще не знают, когда и где будет встреча президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен с премьер-министром Словакии Робертом Фицо для обсуждения ситуации с украинским нефтепроводом "Дружба", о которой просит словацкая сторона.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", сообщил заместитель главного пресс-секретаря Еврокомиссии Олоф Хилл во время общения с журналистами 9 марта.

Предложенная Словакией встреча Фицо с фон дер Ляйен для обсуждения перезапуска нефтепровода "Дружба" пока еще находится на стадии подготовки.

"У нас еще нет подтверждения деталей встречи. Сейчас время и место не определены", – сказал Хилл.

Пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам энергетики Анна-Кайса Итконен добавила, что сейчас Еврокомиссия не имеет обновлений по ситуации на "Дружбе".

"Мы находимся там, где были на прошлой неделе: интенсивные контакты как с украинской стороной, так и наша работа с теми государствами-членами, которые этим обеспокоены", – сказала пресс-секретарь.

Как сообщала "Европейская правда", 6 марта в Еврокомиссии подтвердили, что Фицо попросил о встрече с президентом Урсулой фон дер Ляйен, и она готовится в ближайшее время.

В частности, Фицо заявлял, что хочет скоординировать с Еврокомиссией позицию по нефтепроводу "Дружба" перед тем, как встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что будет блокировать европейский кредит на 90 млрд евро для Украины до восстановления транзита через "Дружбу".

Позже Фицо дал понять, что готов по примеру Венгрии заблокировать кредит ЕС для Украины, если партия Виктора Орбана "Фидес" проиграет выборы.