Прага готується посилити умови перевезення між Україною та Чехією

Чеська урядова коаліція планує посилити умови для автобусного сполучення між Україною та Чехією.

Про це журналістам після понеділкового засідання ради коаліції заявив спікер Палати депутатів (нижня палата парламенту Чехії) Томіо Окамура, передає "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

За його словами, саме таким чином контрабандою перевозяться військові та збройові товари, оскільки в Чехії діє велика кількість нелегальних перевізників. За словами Окамури, для вирішення цього питання в поліції створено робочу групу.

"З України до Чехії контрабандою ввозяться різні товари, в тому числі військові та збройові. Тут діє велика кількість недобросовісних перевізників, а згідно з чинним законодавством існують списки пасажирів. Ми виявили, що багато перевізників навіть не сплачують податки", – сказав Окамура.

За його словами, між Чехією та Україною регулярно подорожують два мільйони людей. "Це місце стало транзитним пунктом, і ми взагалі не знаємо, хто приїжджає на територію Чехії", – додав він.

Українці тікають зі своєї країни через російську військову агресію, яку Москва розпочала чотири роки тому. Станом на лютий 2026 року в Чехії було зареєстровано понад 398 000 українців, які отримали тимчасовий захист. За даними Міністерства внутрішніх справ, щомісяця до Чехії з України продовжують прибувати приблизно 6000 осіб.

За словами Окамури, багато перевізників навіть не мають дозволу на регулярні перевезення і обходять це, організовуючи так звані тури з України.

З цією метою на засіданні коаліційної ради також були присутні представники Міністерства внутрішніх справ і міністр транспорту Іван Беднарик. Окамура додав, що посилення умов проживання іноземців у Чехії відповідає програмній заяві уряду.

Також планується внести поправки до Закону про перебування іноземців. За словами Окамури, вони будуть подані на розгляд коаліційної ради в травні, після чого мають бути передані уряду.

"Крім того, в рамках нового цивільного законодавства ми також підготуємо цифровізацію для обов'язкової реєстрації громадян, які проживають у Чехії, включаючи громадян Європейського Союзу", – додав Окамура.

Раніше спікер парламенту Чехії, лідер популістської партії "Свобода і пряма демократія" Томіо Окамура заявив, що через українців у Чехії нібито почали просідати заробітні плати у "простих" професіях.

Перед цим міністри з політсили Окамури заявили, що проголосують проти проєкту постанови, за якою українці з тимчасовим захистом повинні мати можливість подати заявку на дозвіл на довгострокове проживання цього року.