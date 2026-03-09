Прага готовится ужесточить условия перевозки между Украиной и Чехией

Чешская правительственная коалиция планирует ужесточить условия для автобусного сообщения между Украиной и Чехией.

Об этом журналистам после понедельничного заседания совета коалиции заявил спикер Палаты депутатов (нижняя палата парламента Чехии) Томио Окамура, передает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

По его словам, именно таким образом контрабандой перевозятся военные и оружейные товары, поскольку в Чехии действует большое количество нелегальных перевозчиков. По словам Окамуры, для решения этого вопроса в полиции создана рабочая группа.

"Из Украины в Чехию контрабандой ввозятся различные товары, в том числе военные и оружейные. Здесь действует большое количество недобросовестных перевозчиков, а согласно действующему законодательству существуют списки пассажиров. Мы обнаружили, что многие перевозчики даже не платят налоги", – сказал Окамура.

По его словам, между Чехией и Украиной регулярно путешествуют два миллиона человек. "Это место стало транзитным пунктом, и мы вообще не знаем, кто приезжает на территорию Чехии", – добавил он.

Украинцы бегут из своей страны из-за российской военной агрессии, которую Москва начала четыре года назад. По состоянию на февраль 2026 года в Чехии было зарегистрировано более 398 000 украинцев, получивших временную защиту. По данным Министерства внутренних дел, ежемесячно в Чехию из Украины продолжают прибывать примерно 6000 человек.

По словам Окамуры, многие перевозчики даже не имеют разрешения на регулярные перевозки и обходят это, организуя так называемые туры из Украины.

С этой целью на заседании коалиционного совета также присутствовали представители Министерства внутренних дел и министр транспорта Иван Беднарик. Окамура добавил, что ужесточение условий проживания иностранцев в Чехии соответствует программному заявлению правительства.

Также планируется внести поправки в Закон о пребывании иностранцев. По словам Окамуры, они будут представлены на рассмотрение коалиционного совета в мае, после чего должны быть переданы правительству.

"Кроме того, в рамках нового гражданского законодательства мы также подготовим цифровизацию для обязательной регистрации граждан, проживающих в Чехии, включая граждан Европейского Союза", – добавил Окамура.

Ранее спикер парламента Чехии, лидер популистской партии "Свобода и прямая демократия" Томио Окамура заявил, что из-за украинцев в Чехии якобы начали проседать заработные платы в "простых" профессиях.

Перед этим министры из политсилы Окамуры заявили, что проголосуют против проекта постановления, по которому украинцы с временной защитой должны иметь возможность подать заявку на разрешение на долгосрочное проживание в этом году.