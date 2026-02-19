Лідер антиукраїнської партії Чехії заявив, що через українців сталось зниження зарплат

Спікер парламенту Чехії, лідер популістської партії "Свобода і пряма демократія" Томіо Окамура заявив, що через українців у Чехії нібито почали просідати заробітні плати у "простих" професіях.

Як повідомляє IDNES, про це він сказав в ефірі, пише "Європейська правда".

Окамуру запитали, чи погодитьсяв ін з думкою міністра праці Алеша Юхелки у тому, що українці дуже потрібні на чеському ринку праці і їхнє залучення варто активізувати.

Спікер відповів, що має протилежну думку.

"Чотири роки тому тут було 200 тисяч українців з "першої хвилі", економіка чудово працювала і з зайнятістю не було проблем. Тепер через сприятливі умови, створені урядом Фіали (...), приїхали ще 400 тисяч, а хтось переконує, що ми без них не впораємося… За ці чотири роки реальні зарплати просіли на 30%", – сказав Окамура.

Він додав, що є професії, на які рідко погоджуються чехи – як у прибиранні, будівництві тощо.

Окамуру перепитали, чи розуміти це, що він не вважатиме проблемою, якщо українці влаштовуватимуться у цих сферах.

"Це не про національність. Працевлаштування має бути на суворих умовах і на обмежений час. Іноземець на робоче місце, на яке явно важко знайти громадянина Чехії; краще з культурно ближчої країни – не Близького Сходу чи Африки, де інші звичаї – тоді це може бути… А якщо виявиться, що вони вже не потрібні, посвідка на проживання буде анульовуватись і вони будуть виїздити", – пояснив своє бачення Окамура.

Він знову повторив, що проблемою стало просідання заробітних плат чеських громадян у "простих" професіях.

"Ми готуємо закон – я ініціював його на коаліційній раді і це погодили – який посилить умови для тимчасового захисту українців. Основою (статусу тимчасового захисту – Ред.) є директива ЄС, тож ми не можемо його скасувати… І одночасно ми готуємо грунтовне посилення законодавства щодо проживання іноземців у Чехії", – заявив Окамура.

Спікер додав, що, на його думку, у Чехії вже надто багато іноземців які живуть і працюють тут, та знову взявся нарікати на українців.

"Я бачу статистику, що у Празі вже кожен третій – іноземець. Багато людей пишуть мені, що вони в ТРЦ чи десь на вулицях Праги почуваються як в Україні, що вони чують переважно російську або українську… Чехи мають почуватися у Чехії вдома, і це ніякий не расизм", – сказав Томіо Окамура.

На початку тижня міністри з політсили Окамури заявили, що проголосують проти проєкту постанови, за якою українці з тимчасовим захистом повинні мати можливість подати заявку на дозвіл на довгострокове проживання цього року.

Раніше в уряді Андрея Бабіша обіцяли продовжити політику попереднього уряду щодо довгострокового перебування українців.

На кінець 2025 року Чехія була на 3-му місці у ЄС за кількістю українців з тимчасовим захистом, та на 1-му – за чисельністю прийнятих українців відносно кількості власного населення.