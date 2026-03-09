У Литві через рішення суду терміново розширюють навчання литовською у школах нацменшин

У Литві мають терміново збільшити кількість годин викладання литовською мовою у школах нацменшин після відповідного рішення Вищого адміністративного суду.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".



Вищий адміністративний суд Литви ухвалив рішення на користь більшої кількості годин навчання литовською у школах для нацменшин, яке набирає чинності невідкладно – у зв’язку з цим програму доведеться змінити посеред навчального року.

Хоча Міносвіти виступало за те, щоб зміни впроваджувалися з наступного навчального року, суд не погодився на такий варіант. Відтак школам доведеться "у турборежимі", в найближчі два тижні, вносити зміну у навчальну програму та, ймовірно, збільшувати робочі години викладачів литовської. Рішення вплине приблизно на 8 тисяч учнів 1-4 класів.

Після змін кількість уроків литовської мови та літератури для початкових класів у школах нацменшин зросте на дві академічні години.

В Асоціації польських шкіл у Литві розкритикували рішення суду, наголошуючи, що такі раптові зміни – ірраціональні та створюють непотрібні проблеми для шкіл та учнів. Очільниця організації Крістіна Дзежинська зазначила, що вони не заперечують проти суті змін, але не схвалюють поспіху, з якими їх вимагають впровадити.

Як повідомляли, у столиці Естонії зросла кількість заявок на вступ до шкіл з естонською мовою навчання та зменшилась – до російськомовних шкіл, після того як в останніх почався поступовий процес переходу на естонську мову навчання.

Серед російськомовних вчителів в Естонії, які у червні 2024 року складали мовний іспит з естонської у зв’язку з переходом шкіл на естонську мову освіти, успішно склали його лише п’ята частина.