В Литве из-за решения суда срочно расширяют обучение на литовском в школах нацменьшинств

В Литве должны срочно увеличить количество часов преподавания на литовском языке в школах нацменьшинств после соответствующего решения Высшего административного суда.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Высший административный суд Литвы принял решение в пользу большего количества часов обучения на литовском в школах для нацменьшинств, которое вступает в силу безотлагательно – в связи с этим программу придется изменить посреди учебного года.

Хотя Минобразования выступало за то, чтобы изменения внедрялись со следующего учебного года, суд не согласился на такой вариант. Поэтому школам придется "в турборежиме", в ближайшие две недели, вносить изменение в учебную программу и, вероятно, увеличивать рабочие часы преподавателей литовского. Решение повлияет примерно на 8 тысяч учеников 1-4 классов.

После изменений количество уроков литовского языка и литературы для начальных классов в школах нацменьшинств возрастет на два академических часа.

В Ассоциации польских школ в Литве раскритиковали решение суда, отмечая, что такие внезапные изменения – иррациональные и создают ненужные проблемы для школ и учеников.

Руководительница организации Кристина Дзежиньска отметила, что они не возражают против сути изменений, но не одобряют спешки, с которыми их требуют внедрить.

Как сообщалось, в столице Эстонии возросло количество заявок на поступление в школы с эстонским языком обучения и уменьшилось – в русскоязычные школы, после того как в последних начался постепенный процесс перехода на эстонский язык обучения.

Среди русскоязычных учителей в Эстонии, которые в июне 2024 года сдавали языковой экзамен по эстонскому в связи с переходом школ на эстонский язык образования, успешно сдали его только пятая часть.