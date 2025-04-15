У Таллінні поменшало заявок до російськомовних шкіл після початку переходу на естонську мову

У столиці Естонії зросла кількість заявок на вступ до шкіл з естонською мовою навчання та зменшилась – до російськомовних шкіл, після того як в останніх почався поступовий процес переходу на естонську мову навчання.

Як повідомляє ERR, пише "Європейська правда", про це сказав заступник мера з питань освіти Алексєй Яшин.

У мерії помітили зміни у виборі навчальних закладів батьками нових учнів після того, як школи Таллінна з російською мовою навчання почали поетапно переводити на естонську.

За словами заступника мера, у перший рік нововведення значних змін не помітили. З приблизно 3200 дітей, які підуть до столичних шкіл, 2265 батьки хочуть віддати до школи одразу з естонською мовою навчання, а у російськомовні – 980, що на 200 менше, ніж у минулому році.

Якщо у 2023 році до шкіл, де мали запустити перехід на естонську мову навчання, подали 38% заявок усіх першокласників, тепер це 30%.

Щодо 700 майбутніх першокласників ще не подали заявки, тож картина ще може скоригуватися.

12 грудня 2022 року парламент Естонії ухвалив закон, що створив основу та умови для переходу освіти на естонську мову. Закон встановив, що мовою навчання в школах і дитячих установах є естонська. Тодішня прем'єрка Естонії Кая Каллас, яка активно просувала цю реформу, переконана, що мова освіти є питанням національної безпеки країни.

Серед російськомовних вчителів в Естонії, які у червні 2024 року складали мовний іспит з естонської у зв’язку з переходом шкіл на естонську мову освіти, успішно склали його лише п’ята частина.