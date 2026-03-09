Прем'єрка Латвії доручить міністерствам розробити план припинення економічних зв'язків з РФ
Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня доручить міністерствам до кінця березня розробити план припинення економічних відносин з Росією.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.
Латвійським компаніям запропонують припинити імпорт та експорт до та з Росії до кінця 2026 року.
Евіка Сіліня доручить Міністерствам економіки, сполучення, землеробства та закордонних справ до кінця березня розробити детальний аналіз і план, як припинити пасажирські перевезення громадським транспортом.
Також буде розроблено рішення щодо введення заборони на роздрібну торгівлю товарами російського походження в Латвії.
Зазначається, що в грудні 2025 року порівняно з груднем 2024 року експорт до Російської Федерації зріс на 15,3% і становив 70,5 млн євро. Зростання насамперед було забезпечене зростанням експорту текстильних матеріалів і виробів на 58,8% (на 5,5 млн євро).
Імпорт з Російської Федерації у грудні 2025 року порівняно з груднем 2024 року зріс на 4,5% і становив 27,7 млн євро. Основним фактором зростання стало збільшення імпорту заліза і сталі на 20,6 млн євро.
Міністерство сполучення додатково повинно буде підготувати детальний аналіз потоків залізничних вантажів до Росії, а також рішення щодо їх припинення.
Передбачається, що міністерства розроблять конкретні пропозиції, просуваючи необхідні поправки до нормативних актів.
Інше вирішення проблеми пропонувала партія "Нацоб'єднання" – запровадити 30-відсотковий податок на товари з Росії та Білорусі, гроші від якого спрямовувати на оборону.
Як повідомлялося, у Латвії планується прибрати з дорожніх знаків усі назви населених пунктів Росії та Білорусі.
А Естонія пропонує заборонити в'їзд в ЄС всім російським учасникам війни проти України.