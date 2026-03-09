Прем'єрка Латвії доручить міністерствам розробити план припинення економічних зв'язків з РФ

Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня доручить міністерствам до кінця березня розробити план припинення економічних відносин з Росією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Латвійським компаніям запропонують припинити імпорт та експорт до та з Росії до кінця 2026 року.

Евіка Сіліня доручить Міністерствам економіки, сполучення, землеробства та закордонних справ до кінця березня розробити детальний аналіз і план, як припинити пасажирські перевезення громадським транспортом.

Також буде розроблено рішення щодо введення заборони на роздрібну торгівлю товарами російського походження в Латвії.

Зазначається, що в грудні 2025 року порівняно з груднем 2024 року експорт до Російської Федерації зріс на 15,3% і становив 70,5 млн євро. Зростання насамперед було забезпечене зростанням експорту текстильних матеріалів і виробів на 58,8% (на 5,5 млн євро).

Імпорт з Російської Федерації у грудні 2025 року порівняно з груднем 2024 року зріс на 4,5% і становив 27,7 млн євро. Основним фактором зростання стало збільшення імпорту заліза і сталі на 20,6 млн євро.

Міністерство сполучення додатково повинно буде підготувати детальний аналіз потоків залізничних вантажів до Росії, а також рішення щодо їх припинення.

Передбачається, що міністерства розроблять конкретні пропозиції, просуваючи необхідні поправки до нормативних актів.

Інше вирішення проблеми пропонувала партія "Нацоб'єднання" – запровадити 30-відсотковий податок на товари з Росії та Білорусі, гроші від якого спрямовувати на оборону.

Як повідомлялося, у Латвії планується прибрати з дорожніх знаків усі назви населених пунктів Росії та Білорусі.

А Естонія пропонує заборонити в'їзд в ЄС всім російським учасникам війни проти України.