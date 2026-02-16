У Латвії планують прибрати з дорожніх знаків назви міст Росії та Білорусі

У Латвії планується прибрати з дорожніх знаків усі назви населених пунктів Росії та Білорусі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

На державних дорогах Латвії налічується понад 200 таких знаків різного розміру, а їх заміна або коригування може обійтися приблизно в 120 тисяч євро. Знаки із зазначенням міст і селищ держав-агресорів є і на муніципальних дорогах, і за їх заміну доведеться платити з коштів самоврядувань.

У Міністерстві зв'язку плановану заміну і коригування дорожніх знаків пояснюють зростаючим запитом як з боку політиків, так і з боку суспільства у зв'язку з розпочатою Росією повномасштабною війною проти України.

За оцінками міністерства, заміна або коригування всіх дорожніх знаків на державних дорогах, що містять назви російських або білоруських населених пунктів, може обійтися приблизно в 120 тисяч євро. При цьому, як зазначив представник міністерства, ці розрахунки є приблизними, оскільки зараз триває лише підготовчий етап, а реальні роботи можна буде розпочати тільки з початком будівельного сезону і за відповідних погодних умов.

У Мінкомунікацій також визнають, що коригування дорожніх знаків і видалення з них назв населених пунктів держав-агресорів може створити певні ризики, проте вони не є настільки істотними, щоб вплинути на безпеку дорожнього руху.

"Ризик може виникнути у випадку зі знаком із середнім рівнем зносу, у якого світловідбиваючі або інші властивості ще досить хороші, але вже не такі, як у повністю нового знака. Якщо закрити частину такого знака новим типом напису, закрита ділянка буде яскравішою і може, можливо, відволікати увагу від чогось іншого. Однак ми оцінили, що це не знаки пріоритету і не інші критично важливі покажчики. Вони не можуть викликати зіткнення. Сприйняття може трохи змінитися, але не настільки, щоб вплинути на безпеку дорожнього руху", – підкреслив представник міністерства.

Водночас у Департаменті аналітики дорожньої безпеки Дирекції безпеки дорожнього руху Латвійському радіо заявили, що заклеювання частини дорожнього знака не є хорошою практикою організації дорожнього руху.

Згідно з планами Мінкомунікацій, заміна або часткове коригування дорожніх знаків має бути завершено не пізніше 30 вересня 2026 року.

Як повідомлялося, Естонія пропонує заборонити в'їзд в ЄС всім російським учасникам війни проти України.

У Литві опозиційні консерватори пропонують внести поправки до конституції, які заборонять громадянам Росії та Білорусі, які постійно проживають у Литві, голосувати та бути обраними до муніципальних рад.