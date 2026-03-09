Премьер Латвии поручит министерствам разработать план прекращения экономических связей с РФ

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня поручит министерствам до конца марта разработать план прекращения экономических отношений с Россией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Латвийским компаниям предложат прекратить импорт и экспорт в и из России до конца 2026 года.

Эвика Силиня поручит Министерствам экономики, сообщения, земледелия и иностранных дел до конца марта разработать детальный анализ и план, как прекратить пассажирские перевозки общественным транспортом.

Также будет разработано решение о введении запрета на розничную торговлю товарами российского происхождения в Латвии.

Отмечается, что в декабре 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года экспорт в Российскую Федерацию вырос на 15,3% и составил 70,5 млн евро. Рост прежде всего был обеспечен ростом экспорта текстильных материалов и изделий на 58,8% (на 5,5 млн евро).

Импорт из Российской Федерации в декабре 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года вырос на 4,5% и составил 27,7 млн евро. Основным фактором роста стало увеличение импорта железа и стали на 20,6 млн евро.

Министерство сообщения дополнительно должно будет подготовить детальный анализ потоков железнодорожных грузов в Россию, а также решение по их прекращению.

Предполагается, что министерства разработают конкретные предложения, продвигая необходимые поправки в нормативные акты.

Другое решение проблемы предлагала партия "Нацобъединение" – ввести 30-процентный налог на товары из России и Беларуси, деньги от которого направлять на оборону.

Как сообщалось, в Латвии планируется убрать с дорожных знаков все названия населенных пунктов России и Беларуси.

А Эстония предлагает запретить въезд в ЕС всем российским участникам войны против Украины.