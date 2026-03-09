Трамп "незадоволений" обранням нового верховного лідера Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що "незадоволений" обранням нового верховного лідера Ірану.

Про це повідомляє The New York Post, пише "Європейська правда".

На запитання журналістів про його наміри стосовно наступника вбитого верховного лідера Ірану Алі Хаменеї – його сина Моджтаби Хаменеї – президент США відповів, що "не буде цього казати".

"Цього я вам не скажу. Я ним не задоволений", – сказав Трамп.

Раніше Трамп заявляв, що хоче особисто брати участь у визначенні наступного лідера Ірану, і назвав Хаменеї-молодшого "нікчемою", та що без його схвалення наступний лідер Ірану "не протримається довго".

Читайте також Удар без підтримки: як у США відреагували на війну з Іраном та чому це – проблема для Трампа