Трамп "недоволен" избранием нового верховного лидера Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что "недоволен" избранием нового верховного лидера Ирана.

Об этом сообщает The New York Post, пишет "Европейская правда".

На вопрос журналистов о его намерениях относительно преемника убитого верховного лидера Ирана Али Хаменеи – его сына Моджтабы Хаменеи – президент США ответил, что "не будет этого говорить".

"Этого я вам не скажу. Я им не доволен", – сказал Трамп.

Ранее Трамп заявлял, что хочет лично участвовать в определении следующего лидера Ирана, и назвал Хаменеи-младшего "ничтожеством", и что без его одобрения следующий лидер Ирана "не продержится долго".

