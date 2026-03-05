Трамп хоче бути залучений до вибору нового лідера Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче особисто брати участь у виборі наступного лідера Ірану.

Про це американський президент сказав в інтерв’ю Axios, повідомляє "Європейська правда".

Трамп визнав, що Моджтаба Хаменеї, син вбитого верховного лідера Алі Хаменеї, є найбільш імовірним наступником, але при цьому дав зрозуміти, що вважає такий результат неприйнятним.

"Вони марнують свій час. Син Хаменеї – нікчема. Я повинен брати участь у призначенні, як у випадку з Делсі (Родрігес) у Венесуелі", – зазначив він.

Трамп порівняв спадкоємність в Ірані зі своїм втручанням у Венесуелі, де віцепрезидентка Делсі Родрігес прийшла до влади після того, як у січні американські війська захопили Ніколаса Мадуро.

Офіційно Іран не оголошував про обрання нового верховного лідера. Однак ЗМІ повідомили, що Алі Хаменеї змінить його 56-річний син.

Раніше Трамп на запитання, хто міг би замінити Хаменеї, відповів журналістам у Білому домі: "Більшість людей, кого ми тримали в голові, вже померли".

Нагадаємо, глава Пентагону заявив, що США планують менш як за тиждень здобути контроль над повітряним простором Ірану, а також оголосив про ліквідацію іранського командира, який нібито готував замах на Трампа.

Також у Білому домі показали, як США потопили іранський військовий корабель.