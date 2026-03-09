Новий президент Португалії склав присягу

Антоніу Жозе Сегуру склав присягу як новий президент Португалії в понеділок під час церемонії в парламенту, офіційно розпочавши свій мандат після перемоги у другому турі президентських виборів у країні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RTP.

Сегуру, кандидат від лівоцентристської партії, якого підтримувала Соціалістична партія, склав присягу перед законодавцями в Лісабоні.

У своїй промові Сегуру зазначив, що після "циклу трьох виборів і чотирьох поїздок на виборчі дільниці всього за дев'ять місяців" Португалія тепер має "чудову нагоду" шукати "довгострокові рішення" протягом того, що він назвав новим трирічним періодом без національних виборів.

Сегуру переміг на президентських виборах, значно випередивши лідера ультраправої партії Chega Андре Вентуру у другому турі голосування, що відбувся 8 лютого.

Португальський президент обирається на п'ятирічний термін і може бути переобраний один раз.

Хоча президентська посада є здебільшого церемоніальною, вона несе важливі конституційні обов'язки, включаючи призначення прем'єр-міністра, розпуск парламенту та вето на законодавство. Президент також відіграє ключову роль як політичний посередник у періоди інституційної напруженості.

Нагадаємо, за підсумками останніх виборів у травні 2025 року Chega стала другою за розміром партією парламенту Португалії.