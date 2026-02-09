На виборах президента Португалії кандидат-соціаліст здобув перемогу над ультраправим

На виборах президента Португалії, другий тур яких проходив 8 лютого, переміг кандидат Соціалістичної партії Антоніу Жозе Сегуру.

Про це повідомляє AP, інформує "Європейська правда".

За офіційними результатами, отриманими після підрахунку 99% голосів, Сегуру отримав підтримку 66,7% виборців. Його суперник, лідер ультраправої партії Chega Андре Вентура набрав 33,3% голосів.

Сегуру, давній політик-соціаліст, позиціонував себе як поміркований кандидат, який буде співпрацювати з правоцентристським урядом меншості Португалії.

Він отримав підтримку інших провідних політиків лівого і правого крила, які хочуть зупинити зростання популярності правих популістів.

У Португалії президент є переважно номінальною фігурою, яка не має реальних повноважень. Традиційно глава держави стоїть над політичними сутичками, виступаючи посередником у суперечках і знімаючи напругу.

Однак президент має впливовий голос і володіє деякими потужними інструментами, зокрема може накласти вето на закони, ухвалені парламентом, хоча вето може бути скасоване.

Президент також володіє тим, що на португальському політичному жаргоні називається "атомною бомбою", – правом розпустити парламент і призначити дострокові вибори.

Сегуру наступного місяця замінить правоцентристського президента Марсело Ребело де Соузу, який пробув на посаді два п'ятирічні терміни.

Варто зазначити, що на останніх парламентських виборах партія Chega Вентури вела агресивну передвиборчу кампанію проти імміграції.

За підсумками останніх виборів у травні 2025 року Chega стала другою за розміром партією парламенту Португалії.