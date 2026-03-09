Новый президент Португалии принес присягу

Антониу Жозе Сегуру принял присягу как новый президент Португалии в понедельник во время церемонии в парламенте, официально начав свой мандат после победы во втором туре президентских выборов в стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RTP.

Сегуру, кандидат от левоцентристской партии, которого поддерживала Социалистическая партия, принял присягу перед законодателями в Лиссабоне.

В своей речи Сегуру отметил, что после "цикла трех выборов и четырех поездок на избирательные участки всего за девять месяцев" Португалия теперь имеет "прекрасную возможность" искать "долгосрочные решения" в течение того, что он назвал новым трехлетним периодом без национальных выборов.

Сегуру победил на президентских выборах, значительно опередив лидера ультраправой партии Chega Андре Вентуру во втором туре голосования, состоявшемся 8 февраля.

Португальский президент избирается на пятилетний срок и может быть переизбран один раз.

Хотя президентская должность является в основном церемониальной, она несет важные конституционные обязанности, включая назначение премьер-министра, роспуск парламента и вето на законодательство. Президент также играет ключевую роль как политический посредник в периоды институциональной напряженности.

Напомним, по итогам последних выборов в мае 2025 года Chega стала второй по размеру партией парламента Португалии.