"Трибунал для РФ" без затримки та вступ України в ЄС – основне з інтерв’ю прем'єра Нідерландів
Від кінця лютого 2026 року в Нідерландах – новий уряд. Складні коаліційні переговори, що тривали після жовтневих виборів, завершилися створенням уряду меншості на чолі з Робом Єттеном.
Через нестачу голосів у коаліції новій владі Нідерландів бракує стабільності, але точно не бракує розуміння того, що Україна має значення для майбутнього Європи. Тому візит нового прем'єра до України 8 березня став першою його поїздкою за межі Євросоюзу і другим візитом за кордон у принципі – перший відбувся до столиці ЄС Брюсселя.
Інтерв'ю прем'єр-міністра Єттена "Європейській правді", яке він погодився дати перед від'їздом з Києва, в матеріалі Роб Єттен: "Без чіткого шляху до членства України в ЄС нас дестабілізуватиме не тільки Росія". Далі – основні його тези.
Ви боретесь не лише за свободу всіх українців, а й за європейські цінності. Тому для мене як для прем'єра було надзвичайно важливо підкреслити для всіх нідерландських виборців, що ми й надалі підтримуватимемо вашу країну.
Ми готові посилювати співпрацю з Україною – як військову, так і невійськову.
Також Нідерланди можуть відіграти важливу роль у забезпеченні правосуддя (щодо протиправної агресії та дій агресора. – ЄП), яке має відбутися, щойно війна завершиться.
Я дуже радий, що підготовча група вже працює і занурюється в деталі створення трибуналу.
Надзвичайно важливо, щоб ми прискорили цей процес. Саме про це я говорив із президентом Зеленським. Йшлося про те, що Нідерланди можуть зробити, щоб ми просувалися вперед у цьому дуже важливому питанні.
В цього році нам важливо детальніше опрацювати, як саме може функціонувати трибунал і яке його розташування у Нідерландах буде найкращим варіантом. Також важливо забезпечити участь інших держав Ради Європи у цьому трибуналі.
Це дозволить розпочати його роботу якнайшвидше.
Що ж стосується вступу України в ЄС, я закликав би бути обережними, щоб не створити великої кількості розчарувань у найближчі роки. Для цього ми не повинні обіцяти те, чого не зможемо виконати.
Тому я бачу поетапний підхід. Якщо ми посилимо підтримку України в проведенні всіх необхідних реформ, я впевнений, що Україна зможе прискорити свою частину процесу.
Реформи, які український уряд вже втілив протягом останніх років, є дуже важливими кроками. Але ще багато роботи попереду. Якщо Україна продовжить рухатися шляхом реформ, то і Європейський Союз зможе рухатися до вступу вашої країни.
Майбутнє України – в Європі.
Ми також заявляли, що повинні дивитися на європейську родину з геополітичної точки зору – не лише щодо України, а й щодо інших країн, які хотіли б бути частиною європейської родини.
Якщо ми не посилимо нашу співпрацю і не запропонуємо чіткий шлях до членства в ЄС, то не лише Росія, а й інші країни намагатимуться впливати на процес і дестабілізувати європейський континент.
Тому це те, що ми повинні враховувати під час цих переговорів.
