"Трибунал для РФ" без задержки и вступление в ЕС – основное из интервью премьера Нидерландов

С конца февраля 2026 года в Нидерландах – новое правительство. Сложные коалиционные переговоры, продолжавшиеся после октябрьских выборов, завершились созданием правительства меньшинства во главе с Робом Йеттеном.

Из-за нехватки голосов в коалиции новой власти Нидерландов не хватает стабильности, но точно не отсутствует понимание того, что Украина имеет значение для будущего Европы. Поэтому визит нового премьера в Украину 8 марта стал его первой поездкой за пределы Евросоюза и вторым визитом за границу в принципе – первый состоялся в столицу ЕС Брюссель.

Интервью премьер-министра Йеттена "Европейской правде", которое он согласился дать перед отъездом из Киева, в материале Роб Йеттен: "Без четкого пути к членству Украины в ЕС нас будет дестабилизировать не только Россия". Далее – основные его тезисы.

Вы боретесь не только за свободу всех украинцев, но и за европейские ценности. Поэтому для меня как для премьера было чрезвычайно важно подчеркнуть для всех нидерландских избирателей, что мы и в дальнейшем будем поддерживать вашу страну.

Мы готовы усиливать сотрудничество с Украиной – как военное, так и невоенное.

Также Нидерланды могут сыграть важную роль в обеспечении правосудия (в отношении противоправной агрессии и действий агрессора. – ЕП), которое должно состояться, как только война закончится.

Я очень рад, что подготовительная группа уже работает и погружается в детали создания трибунала.

Чрезвычайно важно, чтобы мы ускорили этот процесс. Именно об этом я говорил с президентом Зеленским. Речь шла о том, что Нидерланды могут сделать, чтобы мы продвигались вперед в этом очень важном вопросе.

В этом году нам важно более подробно проработать, как именно может функционировать трибунал и какое его расположение в Нидерландах будет лучшим вариантом. Также важно обеспечить участие других государств Совета Европы в этом трибунале.

Это позволит начать его работу как можно быстрее.

Что же касается вступления Украины в ЕС, я призываю быть осторожными, чтобы не создать большого количества разочарований в ближайшие годы. Для этого мы не должны обещать то, чего не сможем выполнить.

Поэтому я вижу поэтапный подход. Если мы усилим поддержку Украины в проведении всех необходимых реформ, я уверен, что Украина сможет ускорить свою часть процесса.

Реформы, которые украинское правительство уже реализовало в течение последних лет, являются очень важными шагами. Но еще много работы впереди. Если Украина продолжит двигаться по пути реформ, то и Европейский Союз сможет двигаться к вступлению вашей страны.

Будущее Украины – в Европе.

Мы также заявляли, что должны смотреть на европейскую семью с геополитической точки зрения – не только в отношении Украины, но и в отношении других стран, которые хотели бы быть частью европейской семьи.

Если мы не усилим наше сотрудничество и не предложим четкий путь к членству в ЕС, то не только Россия, но и другие страны будут пытаться влиять на процесс и дестабилизировать европейский континент.

Поэтому это то, что мы должны учитывать во время этих переговоров.

Больше ответов Йеттена – в материале Роб Йеттен: "Без четкого пути к членству Украины в ЕС нас будет дестабилизировать не только Россия".