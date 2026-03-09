Угорщина обмежить ціну на бензин і дизельне паливо для авто з угорською реєстрацією

Уряд Угорщини введе обмеження цін на бензин і дизельне паливо на заправних станціях, починаючи з опівночі цієї ночі.

Про це оголосив у понеділок прем'єр-міністр Віктор Орбан, повідомляє "Європейська правда".

Орбан заявив у відео на своїй Facebook-сторінці, що міжнародний стрибок цін на нафту торкнувся і Угорщини. Тому, за його словами, уряд встановить обмеження на ціну бензину в розмірі 595 форинтів ($1,75) за літр і дизельного палива в розмірі 615 форинтів ($1,81) за літр.

Він додав, що обмеження цін застосовуватиметься лише до автомобілів з угорськими номерними знаками та реєстраційними документами, а Угорщина вивільнить свої нафтові резерви, щоб забезпечити достатнє постачання.

Уряд Орбана, який наступного місяця зіткнеться з серйозним викликом з боку опозиційної партії "Тиса" на виборах, встановив подібне обмеження цін на паливо в листопаді 2021 року, коли ціни стрімко зросли під час пандемії коронавірусу.

Обмеження діяло більше року, перш ніж уряд скасував його через стрімке зростання споживання та дефіцит палива, спричинений падінням імпорту та проблемами з виробництвом.

9 березня Орбан звинуватив Україну у зростанні цін на нафту в країні, а також повідомив про своє звернення до Європейської комісії з проханням скасувати санкції, запроваджені проти російських енергоносіїв.