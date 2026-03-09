Орбан звинуватив Україну в енергетичній кризі та попросив скасувати деякі санкції проти РФ

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Україну у зростанні цін на нафту в країні, а також повідомив про своє звернення до Європейської комісії з проханням скасувати санкції, запроваджені проти російських енергоносіїв.

Про це, як пише "Європейська правда", Орбан заявив у своєму зверненні, оприлюдненому у Facebook.

Очільник угорського уряду повідомив про зростання цін на пальне в Угорщині. За його словами, причинами цього є не лише війна на Близькому Сході, а й "блокада" поставок російської нафти через територію України нафтопроводом "Дружба".

Орбан заявив, що зупинка транзиту нафти з РФ є загрозою не лише для Угорщини, а й для всього ЄС.

У зв’язку з цим він скликав надзвичайне засідання уряду, на якому йтиметься про ситуацію в енергетиці.

Крім того, прем’єр ініціював листа до голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн із закликом призупинити деякі санкції проти РФ.

"У всій Європі ми повинні переглянути та призупинити всі санкції, накладені на російські енергоносії. Я ініціював це в листі до голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн", – заявив він.

Нагадаємо, у п’ятницю, 6 березня, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що блокуватиме європейський кредит на 90 млрд євро для України до відновлення транзиту через "Дружбу", а міністр енергетики – що Угорщина вдасться до юридичних кроків, якщо транзит не поновиться через 3 дні.

Наприкінці минулого тижня Національний банк України повідомив, що влада Угорщини захопила українських інкасаторів і велику суму валюти. Йдеться про 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота.

Семеро українських інкасаторів повернулись в Україну ввечері 6 березня. Тим часом захоплені кошти лишилися в Угорщині.

