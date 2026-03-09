Венгрия ограничит цену на бензин и дизельное топливо для автомобилей с венгерской регистрацией

Правительство Венгрии введет ограничения цен на бензин и дизельное топливо на заправочных станциях, начиная с полуночи этой ночью.

Об этом объявил в понедельник премьер-министр Виктор Орбан, сообщает "Европейская правда".

Орбан заявил в видео на своей Facebook-странице, что международный скачок цен на нефть коснулся и Венгрии. Поэтому, по его словам, правительство установит ограничение на цену бензина в размере 595 форинтов ($1,75) за литр и дизельного топлива в размере 615 форинтов ($1,81) за литр.

Он добавил, что ограничение цен будет применяться только к автомобилям с венгерскими номерными знаками и регистрационными документами, а Венгрия высвободит свои нефтяные резервы, чтобы обеспечить достаточное снабжение.

Правительство Орбана, которое в следующем месяце столкнется с серьезным вызовом со стороны оппозиционной партии "Тиса" на выборах, установило подобное ограничение цен на топливо в ноябре 2021 года, когда цены стремительно выросли во время пандемии коронавируса.

Ограничение действовало более года, прежде чем правительство отменило его из-за стремительного роста потребления и дефицита топлива, вызванного падением импорта и проблемами с производством.

9 марта Орбан обвинил Украину в росте цен на нефть в стране, а также сообщил о своем обращении к Европейской комиссии с просьбой отменить санкции, введенные против российских энергоносителей.