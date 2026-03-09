Трамп про зростання цін на нафту: "У нас є план на все. Ви будете дуже задоволені"

Президент США Дональд Трамп зіткнувся з посиленням тиску на 10-й день війни з Іраном, коли ціни на нафту перевищили 100 доларів, але заявив, що має план на всі випадки.

Про це він сказав в інтерв'ю New York Post у понеділок, передає "Європейська правда".

"У мене є план на все", – сказав Трамп, маючи на увазі стрибок цін на нафту.

"Ви будете дуже задоволені", – додав він.

Трамп не надав додаткових подробиць, хоча у нього є цілий ряд варіантів, включаючи випуск нафти зі стратегічних резервів.

Американський лідер, який вже стикається з внутрішніми проблемами через стійку інфляцію напередодні проміжних виборів у листопаді, тепер повинен боротися зі зростанням цін на бензин, оскільки війна не вщухає. У неділю він назвав 100 доларів за барель нафти "невеликою ціною" і сказав, що вартість "швидко впаде, коли буде знищена ядерна загроза з боку Ірану".

Фактичне закриття Ормузької протоки змусило Саудівську Аравію, найбільшого експортера нафти в світі, скоротити видобуток. Це стало наслідком аналогічних кроків Об'єднаних Арабських Еміратів, Кувейту та Іраку.

Ціни на нафту Brent і американську нафту стрімко злетіли до майже 120 доларів за барель, коли ринки відкрилися на тлі загострення війни. З того часу обидва індекси різко скоротили прибутки, а американська нафта торгувалася приблизно на 5% вище, близько 95 доларів за барель, о 12:32 в Нью-Йорку.

Пізніше ціни на нафту впали нижче 100 доларів за барель, після того, як стало відомо, що група G7 розглядає можливість випуску стратегічних запасів нафти, щоб пом'якшити вплив стрімкого зростання цін на енергоносії.

У Європейському Союзі заявили, що станом на зараз у країнах-членах не існує надзвичайної ситуації з забезпеченістю нафтою через бойові дії на Близькому Сході.