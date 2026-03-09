Трамп о росте цен на нефть: "У нас есть план на все. Вы будете очень довольны"

Президент США Дональд Трамп столкнулся с усилением давления на 10-й день войны с Ираном, когда цены на нефть превысили 100 долларов, но заявил, что имеет план на все случаи.

Об этом он сказал в интервью New York Post в понедельник, передает "Европейская правда".

"У меня есть план на все", – сказал Трамп, имея в виду скачок цен на нефть.

"Вы будете очень довольны", – добавил он.

Трамп не предоставил дополнительных подробностей, хотя у него есть целый ряд вариантов, включая выпуск нефти из стратегических резервов.

Американский лидер, который уже сталкивается с внутренними проблемами из-за устойчивой инфляции в преддверии промежуточных выборов в ноябре, теперь должен бороться с ростом цен на бензин, поскольку война не утихает. В воскресенье он назвал 100 долларов за баррель нефти "небольшой ценой" и сказал, что стоимость "быстро упадет, когда будет уничтожена ядерная угроза со стороны Ирана".

Фактическое закрытие Ормузского пролива заставило Саудовскую Аравию, крупнейшего экспортера нефти в мире, сократить добычу. Это стало следствием аналогичных шагов Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта и Ирака.

Цены на нефть Brent и американскую нефть стремительно взлетели до почти 120 долларов за баррель, когда рынки открылись на фоне обострения войны. С тех пор оба индекса резко сократили прибыли, а американская нефть торговалась примерно на 5% выше, около 95 долларов за баррель, в 12:32 в Нью-Йорке.

Позже цены на нефть упали ниже 100 долларов за баррель, после того, как стало известно, что группа G7 рассматривает возможность выпуска стратегических запасов нефти, чтобы смягчить влияние стремительного роста цен на энергоносители.

В Европейском Союзе заявили, что по состоянию на сейчас в странах-членах не существует чрезвычайной ситуации с обеспеченностью нефтью из-за боевых действий на Ближнем Востоке.