У ЄС наразі не бачать нестачі нафти: усі включно з Угорщиною мають 85-90 днів запасів

У Європейському Союзі станом на зараз не існує надзвичайної ситуації з забезпеченістю держав-членів нафтою через події на Близькому Сході, оскільки усі, включаючи Угорщину та Словаччину, мають запаси, яких вистачить на 85-90 днів.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", повідомила у понеділок, 9 березня, речниця Єврокомісії з питань енергетики Анна-Кайса Ітконен.

ЄС не відчуває нестачі постачань нафти з Близького Сходу, бо усі держави-члени мають її тримісячний запас.

"У Європі немає неминучої нестачі постачання нафти", – підкреслила Ітконен.

Вона нагадала, що, згідно з правилом ЄС, запровадженим під час нещодавньої енергетичної кризи, усі держави-члени повинні мати 90-денні надзвичайні запаси нафти.

"Усі держави-члени мають від 85 до 90 днів запасів або їхній еквівалент, включно навіть з Угорщиною та Словаччиною, які повідомили нам, що вони вивільнили деякі запаси, але це не було пов'язано з конфліктом на Близькому Сході", – повідомила речниця.

За її словами, держави-члени повинні повідомляти Комісію, коли вони вивільнятимуть ці запаси.

"Згідно з нашою інформацією, наразі жодна держава-член цього не зробила", – заявила Анна-Кайса Ітконен.

Як повідомляла "Європейська правда", міністри фінансів країн "Групи семи" (G7) проведуть у понеділок, 9 березня, екстрену нараду для обговорення можливого спільного вивільнення нафти зі стратегічних резервів, яке координуватиме Міжнародне енергетичне агентство (IEA) для стримування різкого стрибка цін на нафту на тлі конфлікту в Перській затоці.

Тим часом прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Україну в створенні енергетичної кризи в Угорщині та ЄС та виступив з вимогою до Єврокомісії скасувати заборону на імпорт нафти та газу з Росії до ЄС.

Нагадаємо, США дозволили Індії купувати російську нафту протягом місяця у зв’язку з ситуацією, що склалась на тлі війни на Близькому Сході, та розглядають можливість зняття додаткових санкцій з російської нафти.