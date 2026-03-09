Прем'єр Грузії: наш курс – правильний, це ЄС має змінити свій

Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе назвав правильним курс своєї країни, розкритикувавши курс Євросоюзу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал SOVA.

За словами прем'єра, Грузія вже обрала правильний курс, тож, якщо і говорити про зміну курсу, то це стосується насамперед Брюсселя, який, за його словами, і має виправити свій курс.

"У нас правильний курс. Курс має виправити Євросоюз, який я справді не знаю, куди його спрямовує – куди спрямовує європейська бюрократія, тому що, повторюю: ми говоримо про економіку, зокрема: у 2008 році частка економіки ЄС у світовій економіці становила 30%, зараз вона знизилася до 17,5%, дані за 2025 рік будуть ще нижчими", – сказав Кобахідзе.

За його словами, європейська бюрократія повинна відкоригувати курс, щоб уникнути проблем, які вона штучно створює для всього ЄС.

"Ми скоригували курс, ми знаємо, яка наша мета; один із наших головних зовнішньополітичних пріоритетів є європейська інтеграція. У нас курс скоригований, хоча європейська бюрократія поки що не виправила цей курс", – заявив прем'єр Грузії.

Кобахідзе додав, що пам'ятає, як експрезидент Михеїл Саакашвілі один і той самий об'єкт відкривав 5 разів. Сьогодні, продовжив він, так діє і Євросоюз, який "п'ять разів скасовував один і той самий візовий режим для дипломатичних паспортів".

6 березня Європейська комісія призупинила безвізовий режим для власників грузинських дипломатичних, службових та офіційних паспортів.

Того ж дня у Єврокомісії розкритикували чергові законодавчі зміни у Грузії стосовно отримання організаціями іноземних грантів та щодо політичної діяльності, ухвалені парламентом Грузії 4 березня.