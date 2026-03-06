ЄС розкритикував чергові обмеження для громадянського суспільства у Грузії

У Єврокомісії розкритикували чергові законодавчі зміни у Грузії стосовно отримання організаціями іноземних грантів та щодо політичної діяльності, ухвалені парламентом Грузії 4 березня.

Як повідомляє "Європейська правда", зі спільною заявою виступили висока представниця ЄС Кая Каллас і єврокомісарка з розширення Марта Кос.

Європосадовиці назвали ухвалені у Грузії законодавчі зміни новим кроком у систематичній політиці грузинської влади, спрямованій на обмеження демократичних і громадянських свобод.

Вони відзначили, що цими поправками запроваджується масштабний державний контроль над політичним життям, за отримання іноземних грантів може загрожувати навіть кримінальна відповідальність, а нечіткі формулювання створюють ризики вибіркового правосуддя.

"Ухваливши цей пакет законодавства, влада Грузії вчергове знехтувала міжнародними зобов’язаннями у сфері прав людини, зобов’язаннями у межах Угоди про асоціацію, та віддалилася ще далі від мети про членство у ЄС, що закріплена у конституції Грузії", – наголосили Каллас і Кос.

Вони нагадали про випадки несправедливого переслідування політиків, журналістів та активістів і закликали до їхнього звільнення.

"Грузинська влада поставила наше тривале партнерство під дуже серйозну загрозу, і, на жаль, веде Грузію ще далі від шляху до ЄС – мети, яку підтримує більшість грузинського народу. Наразі з глибоким жалем змушені визнати, що Грузія є країною-кандидатом лише за назвою", – зазначили посадовиці.

Каллас і Кос акцентували, що, попри зупинку безвізу для власників дипломатичних і службових паспортів Грузії, безвізовий режим зберігається для звичайних грузинських громадян.

"Молодь із Грузії може приїздити у ЄС через сотні програм. Підтримка безпеки, територіальної цілісності й суверенітету Грузії у межах її міжнародних кордонів з боку ЄС залишається непохитною…. ЄС продовжить підтверджувати готовність підтримувати грузинський народ на європейському шляху", – підсумовують вони.

Нагадаємо, з 2 березня 2026 року у Грузії ліквідували Антикорупційне бюро, яке було створене у 2022 році за рекомендацією Євросоюзу, а також Службу захисту персональних даних.

У лютому президентка Єврокомісії застерегла, що часткове призупинення безвізового режиму з Грузією у відповідь на антидемократичний розворот країни в перспективі може поширитися на всіх громадян. У владі Грузії назвали це шантажем.