Єврокомісія призупинила безвіз для власників дипломатичних і службових паспортів Грузії

6 березня Європейська комісія призупинила безвізовий режим для власників грузинських дипломатичних, службових та офіційних паспортів.

Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії, передає "Європейська правда".

Відтепер такі громадяни повинні мати візу для в'їзду до Шенгенської зони з офіційною метою.

"Це перший випадок застосування нового посиленого механізму призупинення безвізового режиму", – йдеться у повідомленні.

Механізм призупинення візового режиму активовано у відповідь на навмисне та постійне порушення Грузією зобов’язань, взятих у рамках безвізового режиму в ключових сферах демократії та основних прав.

"Якщо уряд атакує власний народ, переслідує журналістів і обмежує свободу, це має свої наслідки. ЄС уже позбавив Грузію фінансування через відступ від демократії. Сьогодні Європа забороняє особам, пов’язаним з репресивною грузинською владою, зокрема грузинським дипломатам, вільно подорожувати Європейським Союзом", – заявила глава європейської дипломатії Кая Каллас.

Єврокомісія 6 березня прийняла рекомендації для консульських органів та прикордонників держав-членів, щоб підтримати держави-члени в ефективному виконанні рішення про призупинення безвізового режиму.

У рекомендаціях пропонується посилити контроль за всіма громадянами Грузії, які перетинають зовнішні кордони ЄС: представники грузинської влади повинні використовувати свої дипломатичні або службові паспорти під час поїздок до ЄС з офіційною та дипломатичною метою. Невиконання цієї вимоги може призвести до накладення заборони на в’їзд.

Держави-члени також повинні забезпечити перевірку всіх громадян Грузії за національними та європейськими базами даних, такими як Візова інформаційна система, Шенгенська інформаційна система та інші публічні бази даних.

Крім того, коли власники грузинських дипломатичних, службових та офіційних паспортів подають заявку на шенгенську візу, державам-членам рекомендується проводити ретельну перевірку, проводячи співбесіду та вимагаючи від цих заявників підтверджувальні документи. Держави-члени повинні відмовляти у видачі віз у разі будь-яких сумнівів щодо надійності інформації, наданої заявниками.

Тимчасове призупинення набуває чинності 6 березня і триватиме 12 місяців, до 6 березня 2027 року.

Якщо грузинські органи влади не вирішать питання управління та верховенства права, Комісія може продовжити призупинення на строк до 24 місяців. Комісія також може прийняти рішення про поширення цього заходу на всіх громадян Грузії.

Нагадаємо, у представленому у листопаді Єврокомісією пакеті звітів про розширення Грузію критикують найбільше. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що наразі Грузія є країною-кандидатом на членство в ЄС "лише за назвою".

У лютому президентка Європейської комісії у листі до опозиційних політиків Грузії попередила, що ЄС може розглянути скасування безвізу для всього населення країни, якщо тамтешня влада не змінить свій курс.