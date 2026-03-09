Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе назвал правильным курс своей страны, раскритиковав курс Евросоюза.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал SOVA.

По словам премьера, Грузия уже выбрала правильный курс, поэтому, если и говорить об изменении курса, то это касается прежде всего Брюсселя, который, по его словам, и должен исправить свой курс.

"У нас правильный курс. Курс должен исправить Евросоюз, который я действительно не знаю, куда его направляет – куда направляет европейская бюрократия, потому что, повторяю: мы говорим об экономике, в частности: в 2008 году доля экономики ЕС в мировой экономике составляла 30%, сейчас она снизилась до 17,5%, данные за 2025 год будут еще ниже", – сказал Кобахидзе.

По его словам, европейская бюрократия должна откорректировать курс, чтобы избежать проблем, которые она искусственно создает для всего ЕС.

"Мы скорректировали курс, мы знаем, какова наша цель; один из наших главных внешнеполитических приоритетов является европейская интеграция. У нас курс скорректирован, хотя европейская бюрократия пока не исправила этот курс", – заявил премьер Грузии.

Кобахидзе добавил, что помнит, как экс-президент Михеил Саакашвили один и тот же объект открывал 5 раз. Сегодня, продолжил он, так действует и Евросоюз, который "пять раз отменял один и тот же визовый режим для дипломатических паспортов".

6 марта Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов.

В тот же день в Еврокомиссии раскритиковали очередные законодательные изменения в Грузии относительно получения организациями иностранных грантов и политической деятельности, принятые парламентом Грузии 4 марта.