Стармер каже, що втомився від впливу Трампа і Путіна на ціни на енергетику

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що він втомився від того, що дії американського президента Дональда Трампа та очільника Кремля Владіміра Путіна спричиняють різке зростання рахунків за енергію.

Про це він сказав під час свого візиту на Близький Схід, передає Sky News, пише "Європейська правда".

Стармер виступив за те, аби Британія мала енергетичну незалежність на тлі геополітичної нестабільності.

"Мене втомило, що сім’ї по всій країні бачать, як їхні рахунки за енергію то зростають, то падають, так само як і рахунки бізнесу – через дії Путіна чи Трампа у світі. І ми кажемо людям і бізнесу: "Ми просто повинні змиритися з тим, що залежимо від міжнародного ринку", – зазначив він.

