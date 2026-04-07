В уряді Латвії пропонують тимчасову знижку на залізничні квитки на тлі енергокризи

В уряді Латвії виступили з пропозицією на три місяці знизити ціни на залізничні квитки на тлі різкого подорожчання бензину й пального.

Про це повідомляє LSM, пише "Європейська правда".

Міністр транспорту Атіс Швінка пропонує на три місяці знизити вартість місячних проїзних на залізниці на 50%.

За його словами, пропозиція має на меті пом’якшити ефект від зростання цін на дизель і пальне через війну на Близькому Сході, а також заохотити тих, хто має таку можливість, більше пересуватися залізничним транспортом.

"Держава має допомогти людям пом’якшити наслідки зростання цін, спричиненого війною на Близькому Сході. Якщо пересісти з приватних авто на поїзди, коли це можливо, латвійці могли би заощадити 12 млн євро за три місяці", – сказав міністр.

Він зазначив, що ідею обговорять на найближчій консультаційній зустрічі коаліційних партій, а після того – на засіданні уряду.

Литва з тих же мотивів удвічі знизила ціни на залізничні квитки на два місяці, починаючи з квітня.

Нагадаємо, низка країн Європи знизили акцизи на пальне задля пом’якшення цін – на тлі стрімкого подорожчання дизелю та бензину через війну на Близькому Сході.

У Польщі подекуди в прикордонних містах почався "дизельний туризм" з Німеччини, де пальне коштує дорожче.

Неофіційно повідомляли, що п’ять країн ЄС закликають запровадити податок на надприбутки енергокомпаній.