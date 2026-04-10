Стармер говорит, что устал от влияния Трампа и Путина на цены на энергетику

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что он устал от того, что действия американского президента Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина вызывают резкий рост счетов за энергию.

Об этом он сказал во время своего визита на Ближний Восток, передает Sky News, пишет "Европейская правда".

Стармер выступил за то, чтобы Великобритания имела энергетическую независимость на фоне геополитической нестабильности.

"Меня утомило, что семьи по всей стране видят, как их счета за энергию то растут, то падают, так же, как и счета бизнеса – из-за действий Путина или Трампа в мире. И мы говорим людям и бизнесу: "Мы просто должны смириться с тем, что зависим от международного рынка", – отметил он.

