ЗМІ: п’ять країн ЄС закликали запровадити податок на надприбутки енергокомпаній

П’ять міністрів фінансів країн Європейського Союзу закликають запровадити податок на надприбутки енергетичних компаній у відповідь на зростання цін на паливо через війну з Іраном.

Про це йдеться в листі міністрів до Європейської комісії, з яким ознайомилося агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Як зазначається, міністри фінансів Німеччини, Італії, Іспанії, Португалії та Австрії зробили спільний заклик у листі, датованому п’ятницею, 3 квітня, зазначивши, що такий крок стане сигналом того, що "ми єдині та здатні діяти".

"Це також надішле чіткий сигнал, що ті, хто отримує вигоду з наслідків війни, повинні зробити свій внесок у полегшення тягаря для широкого загалу", – зазначили міністри.

У листі міністри послалися на аналогічний надзвичайний податок 2022 року, запроваджений для боротьби з високими цінами на енергетику.

"З огляду на поточні ринкові викривлення та бюджетні обмеження, Європейська комісія повинна швидко розробити подібний загальноєвропейський інструмент внеску, заснований на надійній правовій базі", – зазначили вони.

У листі не уточнюється, який саме рівень податку на надприбутки пропонується або на які компанії він має поширюватися.

Як зазначається, у 2022 році ЄС запровадив низку надзвичайних заходів після скорочення поставок газу Росією. До них входили: загальноєвропейське обмеження цін на газ, податок на надприбутки енергетичних компаній та цільові показники зі скорочення попиту на газ.

Нагадаємо, 26 березня уряд Німеччини схвалив пакет заходів у відповідь на різке зростання цін на пальне внаслідок війни на Близькому Сході.

30 березня у Польщі набув чинності указ, який знижує акциз на бензин та дизельне пальне.

Того ж дня міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг заявив, що з 1 квітня податки на бензин і дизельне пальне будуть тимчасово знижені.

Писали, що європейський комісар з питань енергетики Ден Йоргенсен попередив про тривалу енергетичну кризу внаслідок конфлікту на Близькому Сході та закликав громадян працювати з дому, менше користуватися автомобілями та літаками, а країни ЄС – терміново переходити на відновлювані джерела енергії.