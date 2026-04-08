Уряд Німеччини скликає бізнес і профспілки для полегшення удару від енергетичної кризи

Міністр фінансів Німеччини та віцеканцлер Ларс Клінгбайль запросив керівників бізнесу та профспілок на зустріч, присвячену кризі цін на енергоносії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Der Spiegel.

Зустріч запланована на п'ятницю в Міністерстві фінансів, там зберуться представники основних профспілок та роботодавців.

Очікується, що серед учасників будуть лідери профспілок IG Metall та IGBCE, а також керівники Федерації німецької промисловості та Конфедерації німецьких асоціацій роботодавців.

Переговори будуть зосереджені на тому, як полегшити тягар витрат на пальне для домогосподарств та підприємств, а також на ширших заходах економічної та фіскальної політики, які обговорює коаліційний уряд.

Енергетичні ринки перебувають під тиском з початку конфлікту з Іраном, коли іранські сили фактично закрили Ормузьку протоку. Цим маршрутом зазвичай транспортується близько п'ятої частини світових поставок нафти та скрапленого природного газу, а нещодавні атаки на нафтові об'єкти та танкери призвели до різкого зростання цін.

Нагадаємо, в уряді Латвії виступили з пропозицією на три місяці знизити ціни на залізничні квитки на тлі різкого подорожчання бензину й пального.

А п’ять міністрів фінансів країн ЄС закликають запровадити податок на надприбутки енергетичних компаній у відповідь на зростання цін на паливо через війну з Іраном.