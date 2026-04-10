Естонія заявила про успішну кампанію України проти російської ППО

Глава Департаменту оборонної готовності Естонії Герт Каю оцінив досягнення українських військових у війні проти Росії у квітні.

Про це він сказав під час щотижневого брифінгу у Міністерстві оборони Естонії, його цитує ERR, пише "Європейська правда".

Каю заявив, що останнім часом Україні вдалося завдати ударів углиб російської території та знищити системи ППО РФ, тим самим "перейнявши стратегічну ініціативу".

За словами Каю, квітень відзначився успіхами України у знищенні російських систем ППО на різних рівнях.

"Як статистичний приклад: якщо в січні було уражено 21 російську систему ППО – і ми говоримо про все, починаючи від тактичного рівня і закінчуючи стратегічними радарами раннього попередження, – то в лютому було уражено 25 систем, а в березні – 41 різну систему. Поточна тенденція вказує на те, що квітень продовжиться в тому ж темпі", – зазначив він.

Він впевнений, що систематичну кампанію глибоких ударів, яку українці провели минулого тижня і яка була спрямована на російські військові об’єкти, слід вважати значущою.

Також він відзначив, що українські Збройні Сили успішно перешкоджають накопиченню російських військ для майбутніх наступальних операцій.

"Результатом цього є те, що російські сили не змогли підготувати ефективні наступальні операції – їх атакують ще до того, як вони встигають зібрати достатньо великий контингент для атаки чи наступальних операцій", – акцентував він.

Наприкінці березня розвідка Естонії відзначила, що серія останніх ударів України по російських портах на узбережжі Фінської затоки спричинила значні проблеми для нафтового експорту Росії.

Також раніше Каю заявив, що Росія витрачає ракети для ППО швидше, ніж встигає їх виробляти, а тому змушена обирати, які стратегічні об’єкти захищати.