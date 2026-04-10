Эстония заявила об успешной кампании Украины против российской ПВО

Глава Департамента оборонной готовности Эстонии Герт Каю оценил достижения украинских военных в войне против России в апреле.

Об этом он сказал во время еженедельного брифинга в Министерстве обороны Эстонии, его цитирует ERR, пишет "Европейская правда".

Каю заявил, что в последнее время Украине удалось нанести удары вглубь российской территории и уничтожить системы ПВО РФ, тем самым "переняв стратегическую инициативу".

По словам Каю, апрель отличился успехами Украины в уничтожении российских систем ПВО на разных уровнях.

"В качестве статистического примера: если в январе была поражена 21 российская система ПВО – и мы говорим обо всем, начиная от тактического уровня и заканчивая стратегическими радарами раннего предупреждения, – то в феврале было поражено 25 систем, а в марте – 41 различную систему. Текущая тенденция указывает на то, что апрель продолжится в том же темпе", – отметил он.

Он уверен, что систематическую кампанию глубоких ударов, которую украинцы провели на прошлой неделе и которая была направлена на российские военные объекты, следует считать значимой.

Также он отметил, что украинские Вооруженные Силы успешно препятствуют накоплению российских войск для будущих наступательных операций.

"Результатом стало то, что российские силы не смогли подготовить эффективные наступательные операции – их атакуют еще до того, как они успевают собрать достаточно большой контингент для атаки или наступательных операций", – акцентировал он.

В конце марта разведка Эстонии отметила, что серия последних ударов Украины по российским портам на побережье Финского залива вызвала значительные проблемы для нефтяного экспорта России.

Также ранее Каю заявил, что Россия расходует ракеты для ПВО быстрее, чем успевает их производить, а потому вынуждена выбирать, какие стратегические объекты защищать.