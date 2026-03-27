Естонська розвідка відзначила проблеми РФ через удари по портах довкола Петербурга

Розвідка Естонії відзначила, що серія останніх ударів України по російських портах на узбережжі Фінської затоки спричинила значні проблеми для нафтового експорту Росії.

Як повідомляє ERR, пише "Європейська правда", про це на брифінгу розповів командувач розвідувального центру Сил оборони, полковник Естонії Антс Ківісельг.

Ківісельг зазначив, що наслідки українських ударів по російських портах довкола Петербурга фактично зупинили експорт російської нафти цим маршрутом.

"Це однозначно серйозний удар для Росії, оскільки РФ експортує 40-50% своїх нафтопродуктів через порти Усть-Луга та Приморськ. Щонайменш у короткостроковій перспективі це суттєво вплине на доходи Росії – у ситуації, коли відступ криги (на Балтійському морі. – Ред.) та вищі ціни на нафту дозволили б використовувати ці порти ще активніше й вигідніше", – прокоментував полковник.

"Україна дуже добре обрала час для удару… Щонайменш тимчасово, дохід Росії від експорту нафти знизиться – а відтак і фінансування на її війну проти України", – додав він.

Окрім того, Ківісельг відзначив, що Росія цього тижня здійснила рекордний повітряний удар проти України, використавши майже 1000 БпЛА.

Щодо ситуації на фронті він розповів, що найактивніші бойові дії зосереджені в районі Костянтинівки-Покровська на Донеччині, а також біля Гуляйполя на Запоріжжі.

Ківісельг зазначив, що росіянам вдалося досягти певного просування у напрямку Слов’янська, але через ефективні контрзаходи України лінія фронту знову посунулася назад.

Полковник зазначив, що лише за тиждень наступальних дій Росія втратила понад 11 тисяч військових, близько 80 одиниць бронетехніки та приблизно 300 артилерійських систем, не досягнувши відчутного просування.

Також Ківісельг назвав дезінформацією поширювані у російському інфопросторі твердження про те, що українські безпілотники опинились над країнами Балтії через те, що вони нібито дозволили Україні використовувати свою територію для пусків БпЛА.

Латвійське Міноборони 27 березня у контексті цих самих тверджень попередило про скоординовану інформаційну операцію Росії проти Латвії, Литви та Естонії.