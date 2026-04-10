У Нідерландах розкрили деталі інцидентів з БпЛА торік: пролітали над замком принцеси

Міністерство оборони Нідерландів розкрило засекречені документи про прольоти невідомих дронів у листопаді минулого року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NOS з посиланням на документи Міністерства.

За даними уряду, наприкінці листопада три дрони було виявлено поблизу замку Дракенстейн, де проживає колишня королева, а нині принцеса Беатрікс, а також поблизу сховища золотого резерву центрального банку Нідерландів.

Обидва місця вважаються зонами підвищеної безпеки. Повідомляється, що сховище містить мільйони монет і банкнот, а також понад 14 тисяч золотих злитків. Воно розміщене поблизу військового об’єкта, де також розгорнутий спеціалізований підрозділ для захисту.

Повідомлялося, що 21 листопада над авіабазою Фолькел у Нідерландах зафіксували появу невідомих безпілотників. Дрони зникли та більше не були знайдені.

Особи тих, хто керував безпілотниками, а також їхні мотиви залишаються невідомими.

Цей інцидент стався після серії подібних випадків фіксації невідомих дронів по всій Європі наприкінці 2025 року, зокрема в Бельгії та Німеччині.

10 листопада три безпілотники були помічені над атомною електростанцією Дул у Бельгії, перед тим через дрони зупиняли роботу аеропортів Льєжа і Брюсселя.

Бельгійські спецслужби тоді припустили, що за серією недавніх інцидентів з дронами стоїть іноземна держава – найімовірніше Росія.