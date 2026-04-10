В Нидерландах раскрыли детали инцидентов с БпЛА в прошлом году: пролетали над замком принцессы

Министерство обороны Нидерландов раскрыло засекреченные документы о пролетах неизвестных дронов в ноябре прошлого года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NOS со ссылкой на документы Министерства.

По данным правительства, в конце ноября три дрона были обнаружены вблизи замка Дракенстейн, где проживает бывшая королева, а ныне принцесса Беатрикс, а также вблизи хранилища золотого резерва центрального банка Нидерландов.

Оба места считаются зонами повышенной безопасности. Сообщается, что хранилище содержит миллионы монет и банкнот, а также более 14 тысяч золотых слитков. Оно размещено вблизи военного объекта, где также развернуто специализированное подразделение для защиты.

Сообщалось, что 21 ноября над авиабазой Фолькел в Нидерландах зафиксировали появление неизвестных беспилотников. Дроны исчезли и больше не были найдены.

Личности тех, кто управлял беспилотниками, а также их мотивы остаются неизвестными.

Этот инцидент произошел после серии подобных случаев фиксации неизвестных дронов по всей Европе в конце 2025 года, в частности в Бельгии и Германии.

10 ноября три беспилотника были замечены над атомной электростанцией Дул в Бельгии, перед тем из-за дронов останавливали работу аэропортов Льежа и Брюсселя.

Бельгийские спецслужбы тогда предположили, что за серией недавних инцидентов с дронами стоит иностранное государство – скорее всего Россия.