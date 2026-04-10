В Берлине протестующие приклеили себя к дороге перед заводом Rheinmetall

В Берлине состоялась акция протеста, участники которой приклеили себя к дорожному полотну перед заводом Rheinmetall.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По данным полиции, семеро протестующих приклеились к дорожному полотну, перекрыв проход, и позже их оттеснили правоохранители.

Некоторые активисты получили легкие травмы рук и им была оказана медицинская помощь на месте.

Начато расследование по подозрению в незаконном проникновении, принуждении и сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов.

Во время протеста активисты скандировали на немецком языке "Rheinmetall – из Берлина" и "Немецкое оружие, немецкие деньги – убийства людей по всему миру".

Этот инцидент произошел примерно через две недели после аналогичной акции протеста, когда демонстранты залезли на крышу завода, развесили плакаты, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке, и облили фасад здания краской.

Полиция привлекла специальные спасательные подразделения, чтобы спустить их вниз.

Напомним, в ночь на 20 марта неизвестные подожгли помещение оружейного завода компании LPP Holding в чешском городе Пардубице. Ответственность за пожар на заводе взяла на себя малоизвестная группа Earthquake Faction, которая протестует против сотрудничества с Израилем.

В компании LPP Holding отрицают сотрудничество с израильскими производителями. В то же время известно, что на заводе, где был пожар, изготавливались дроны для Украины. Чешская газета Mlada Fronta Dnes со ссылкой на источники сообщила, что реальной целью атаки могло быть производство беспилотников для Украины.

Ранее суд в Праге взял под стражу четырех подозреваемых в поджоге завода LPP Holding. Пятая фигурантка дела – гражданка США – пока находится на территории Словакии, решается вопрос о ее экстрадиции.

