Литва просить Грецію видати пов‘язаного з РФ підозрюваного у плануванні політичних убивств

Генеральна прокуратура Литви повідомила в п’ятницю, що звернулася до Греції з проханням про екстрадицію затриманого підозрюваного, причетного до планування політичних вбивств у Литві.

Підозрюваний, якого описують як чоловіка грецького походження з Грузії, був заарештований 10 лютого на підставі європейського ордера на арешт.

За повідомленнями, ця міжнародна кримінальна справа пов’язана з російською шпигунською мережею, яка планувала два вбивства в Литві.

55-річний чоловік був затриманий у Салоніках за допомогу в переказі 5 тисяч євро як оплату за заплановані вбивства в Литві.

За повідомленнями ЗМІ, потенційними цілями могли бути Руслан Габбасов, лідер башкирського національного руху, який проживає в Литві, та Валдас Барткевічюс, громадський активіст, який організовує допомогу для України.

У цій справі є кілька підозрюваних, пов’язаних із Грецією.

Грецькі ЗМІ повідомляють, що підозрювані збирали інформацію про дві цілі, але поліція втрутилася в операцію в березні минулого року і затримала підозрюваних до того, як заплановані вбивства могли відбутися.

