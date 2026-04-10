Литва просит Грецию выдать связанного с РФ подозреваемого в планировании политических убийств

Генеральная прокуратура Литвы сообщила в пятницу, что обратилась к Греции с просьбой об экстрадиции задержанного подозреваемого, причастного к планированию политических убийств в Литве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Подозреваемый, которого описывают как мужчину греческого происхождения из Грузии, был арестован 10 февраля на основании европейского ордера на арест.

По сообщениям, это международное уголовное дело связано с российской шпионской сетью, которая планировала два убийства в Литве.

55-летний мужчина был задержан в Салониках за помощь в переводе 5 тысяч евро в качестве оплаты за запланированные убийства в Литве.

По сообщениям СМИ, потенциальными целями могли быть Руслан Габбасов, лидер башкирского национального движения, проживающий в Литве, и Валдас Барткевичюс, общественный активист, организующий помощь для Украины.

В этом деле есть несколько подозреваемых, связанных с Грецией.

Греческие СМИ сообщают, что подозреваемые собирали информацию о двух целях, но полиция вмешалась в операцию в марте прошлого года и задержала подозреваемых до того, как запланированные убийства могли состояться.

