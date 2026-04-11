Партія Туска залишається лідером рейтингів у Польщі

Керівна партія Польщі "Громадянська коаліція" залишається лідером рейтингів, з великим відривом від найбільшої опозиційної сили, консерваторів "Право і справедливість".

Як повідомляє RMF24, пише "Європейська правда", такими виявились результати нового опитування Opinia24.

Якби вибори проходили ближчим часом, за "Громадянську коаліцію" Туска голосували би 35,2% опитаних – на один пункт більше, порівняно з попереднім аналогічним опитуванням.

"Право і справедливість" – на другому місці з 22% підтримки, як і попереднього разу.

Ультраправа Конфедерація "просіла" на 1,7 відсоткових пунктів до 12,8%.

Прохідний бар’єр долає також "Нова лівиця" з 6,9% підтримки (+0,8) та ультраправі "Конфедерація Корони польської" з 6,6% (+0,6).

6,2% респондентів не визначилися, за кого би голосували, якби вибори проходили ближчим часом.

Опитування таокж засвідчило, що 49% точно пішли би на виборчі дільниці, 21% скоріш за все пішли би. 12% ігнорували би вибори, 9% – скоріш не голосували би, а ще 9% – поки не визначилися.

Збір даних у межах опитування проводився 7-9 квітня 2026 року, всього опитали 1002 повнолітніх польських респондентів.

Також одне з останніх опитувань засвідчило, що оцінка роботи Туска на посаді прем’єра погіршується.

Роботу президента Кароля Навроцького схвально оцінюють 50% громадян.