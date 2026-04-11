Партия Туска остается лидером рейтингов в Польше

Правящая партия Польши "Гражданская коалиция" остается лидером рейтингов, с большим отрывом от крупнейшей оппозиционной силы, консерваторов "Право и справедливость".

Как сообщает RMF24, пишет "Европейская правда", такими оказались результаты нового опроса Opinia24.

Если бы выборы проходили в ближайшее время, за "Гражданскую коалицию" Туска голосовали бы 35,2% опрошенных – на один пункт больше по сравнению с предыдущим аналогичным опросом.

"Право и справедливость" – на втором месте с 22% поддержки, как и в предыдущий раз.

Ультраправая Конфедерация "просела" на 1,7 процентных пунктов до 12,8%.

Проходной барьер преодолевает также "Новая левица" с 6,9% поддержки (+0,8) и ультраправые "Конфедерация Короны польской" с 6,6% (+0,6).

6,2% респондентов не определились, за кого бы голосовали, если бы выборы проходили в ближайшее время.

Опрос также показал, что 49% точно пошли бы на избирательные участки, 21% скорее всего пошли бы. 12% игнорировали бы выборы, 9% – скорее не голосовали бы, а еще 9% – пока не определились.

Сбор данных в рамках опроса проводился 7-9 апреля 2026 года, всего опросили 1002 совершеннолетних польских респондентов.

Также один из последних опросов показал, что оценка работы Туска на посту премьера ухудшается.

Работу президента Кароля Навроцкого одобрительно оценивают 50% граждан.